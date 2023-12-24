Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Gölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi (VEDAŞ), Van’da bugün planlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştireceğini duyurdu. Bu çalışmalar kapsamında, 8 ilçeyi kapsayan bazı mahallelerde geçici enerji kesintileri yaşanacak.

Van Gölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi (VEDAŞ), Van’ın 8 ilçesinde bugün elektrik şebekesinin kalitesini artırmak ve daha güvenli bir elektrik dağıtımı sağlamak amacıyla planlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştireceğini duyurdu. 8 ilçede gerçekleştirilecek bu çalışmalar, elektrik hatlarının yenilenmesini, izolasyon çalışmalarını ve geçerli standartlara uygun hale getirilmesini içeriyor.

Bugün enerji kesintilerinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arsında; Şerefiye, Esenler, Serhat, Bostaniçi, Vali Mithat Bey, Yeni Mahalle, Akköprü, Aşağı Gölalan, Ilıkaynak, Erçek, Karagündüz, Yukarı Gölalan, Yukarıgüneyce Mahallelerinde.

BAŞKALE:

12.00 – 16.00 saatleri arasında; Gedikbaşı, Ortayol ve Yolmaçayır Mahallelerinde.

GÜRPINAR:

12.00 – 16.00 saatleri arsında; Doluçıkın Mahallesinde

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çakırbey Mahallesi, Çakırbey İlköğretim Okulunda.

ÖZALP:

09.00 -17.00 saatleri arasında; Damlacık, Emek, Yukarıyorganlı, Yavuzlar, Yarımkaya, Boyaldı, Dönerdere, Eğribelen, Sugeçer, Bodurağaç, Çırakköy, Dorutay, Hacıali, Kaşıkara, Yukarıtulgalı, Kalecik, Yukarıbalçıklı, Yumruklu, Çavuşlar, Mahmudiye, Aşağımollahasan, Boğazkesen, Kırkçalı, Gözdeğmez, Aşağıyorganlı, Çubuklu ,Sağmalı, Yünkuşak, Aşağıbalçıklı, Hacıkışlak, İstasyon, Mehmetalan, Mollatopuz, Aşağıakçagül, Kargalı, Aksorguç, Aşağıkoçkıran, Sarıköy, Seydibey, Tepedam, Altınboğa, Eski Emek, Oymaklı, Savatlı, Aşağıtulgalı, Cumhuriyet, Dağdeviren, Günyüzlü, Şehittepe, Şemsettin Mahallelerinde.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kuşçu, Akbulak, Dağören, Erişen, Sürüyolu, Sarımemet, Çakmak, Esenkoç, Doğangün, Akçaçay, Otlakbaşı Mahallelerinde

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arsında; Çakmakköy, Kurucan, Zincirkıran, Baltepe, Kapıköy, Beyarslan, Kazımpaşa, Karahisar, Kekikdüzü, Keçikayası, Örenburç, Yeşilağaç ,Bakışık, Çartak, Yamanyurt, Sırımlı, Atatürk, Dolutaş, Mahmudiye, Feritmelen, Kargalı, Kepir, Çaybağı, Değirmigöl,Kazlıgöl, Koçbaşı Mahallelerinde.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyüzümü ve Akköprü Mahallelerinde.