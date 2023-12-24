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Türkiye 12 şehidine ağlıyor...

Şehitlerin kanı yerde kalmazken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de teröre karşı ortak bildiri imzalandı.

Bu bildiride bir tek CHP ve DEM Parti'nin imzaları yer almadı.

Bunun üzerine tepki alan CHP yönetimi ise sosyal medyadan yeni bir bildiri yayınlamak zorunda kaldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Utanç verici bir tutum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur.

CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur.

CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır.

"Milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacak"

Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır.

CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir.

Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir.

CHP yönetimi, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır.

Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır.

"Amaçlarına asla ulaşamayacaklar"

Terör, milletimizin ve tüm değerlerinin düşmanıdır!

PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklar tarafından beslendiği ve amaçları açıktır. Bunların neler yapmak istediğini bölgemizdeki gelişmeler göstermektedir. Amaçlarına asla ulaşamayacaklar!

Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde defalarca ifade ettiği gibi hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır.