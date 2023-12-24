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Türkiye'nin batısında zaman zaman sağanak yağış zaman zaman ise rüzgarlı hava etkili olurken, doğu ise kara teslim olmuş durumda.

Özellikle Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Kar yağışının etkisini her geçen dakika artmasının ardından, Kastamonu-Ankara karayolunda seyir halinde olan çok sayıda ağır tonajlı araç ilerlemekte zorluk geçti.

430 köyün yolu kapalı

Yoğun kar yağışı sebebiyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarına zincir takarak yola devam etmeye çalıştı. Karayolları, Kastamonu Belediyesi ekipleri ise teyakkuza geçerek tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı sebebiyle ildeki 430 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresine bağlı 36 ekip, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının gün boyunca tüm ilçelerde devam etmesi bekleniyor.