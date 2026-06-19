AK Parti Van Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından düzenlenen basın ve medya buluşmaları kapsamında, AK Parti Van İl Yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen istişare toplantısında, partinin Van’da yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları da cevaplandırılırken, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, yaptığı konuşmada AK Parti’nin Vanlıların yanında yer aldığını vurguladı.

DEMİRKIRAN: MİLLETİMİZLE GÜÇLÜ BİR İLETİŞİM KURUYORUZ

Toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hüseyin Demirkıran, “AK Parti olarak kuruluşumuzdan bu yana milletimizle güçlü bir iletişim kurmayı, vatandaşlarımızın sesine kulak vermeyi ve çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmayı ilke edinmiş bir partiyiz. Bu anlayışla Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak bizler, hem sahadaki teşkilat çalışmalarımızı hem de ilimizde hayata geçirilen hizmetleri, basınımız aracılığıyla vatandaşlarımıza en doğru şekilde ulaştırmayı şiar edindik.” dedi.

ARVAS: AK PARTİNİN KURUCU ÜYELERİNDEN BİRİYİM

Toplantıda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, düzenlenen basın buluşmasında 17 aylık il başkanlığı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana kırsal ve merkez mahallelerde yoğun saha çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Arvas, halk buluşmaları, esnaf ziyaretleri, hasta ziyaretleri ve ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti Van İl Teşkilatı’nın üye çalışmaları, performans ve saha faaliyetleri bakımından başarılı bir süreç yürüttüğünü dile getiren Arvas, Van’da 8 ilin katılımıyla strateji toplantısı ve eğitim kampı düzenlendiğini aktardı.

Partinin kuruluşundan bu yana farklı kademelerde görev aldığını belirten Arvas, “İlimizde üç günlük verimli bir eğitim kampı gerçekleştirdik. Bu eğitim kampında memnuniyetler de ciddi şekilde dile getirildi. Ben de bu partinin kurucu üyelerinden biriyim, partinin kuruluşundan bugüne kadar çeşitli kademelerde görev aldım. Vekillik, koordinatörlük ve il başkanlığı süreçlerimizin en başından bugüne kadar AK Parti’ye hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Nihayetinde insanız; hakaret ve iftira hariç, eleştiriye sonuna kadar açığım. Ancak hak etmediğimiz hakaretler, yalanlar ve iftiralar söz konusu olduğunda elbette buna karşı dururuz.” dedi.

“BÖLGEMİZİN AK PARTİ’YE İHTİYACI VAR”

Bölgede uzun yıllar güvenlik sorunlarının yaşandığını belirten Arvas, yeni süreçle birlikte daha önce gidilemeyen yerlere ulaşabildiklerini ve halkla daha güçlü temas kurduklarını söyleyerek şunları ifade etti:

“İlimiz malum, 47 yıllık bir terör sürecinden geçti, İnşallah Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ilerlediği bu süreçte güzel sonuçlar alacağız. Daha önce gidilemeyen yerlere gidebiliyor, konuşulmadık yerlerde insanlarımızla bir araya gelebiliyoruz. Halkımızla buluşuyor, onları dinliyoruz.

AK Parti’nin felsefesini ve Cumhurbaşkanımızın selamını halkımıza ileterek dua ve desteklerini talep ediyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi konjonktürün bölgemizi de etkilediğinin farkındayız. Biz AK Parti’de siyaset yapıyoruz ve bizim için davamız önemlidir. Hiç kimse bizi davamız üzerinden sınayamaz. Bu davayı büyütmek, AK Parti’yi daha da güçlendirmek ve partimize katkı sunmak için tüm ekibimizle sahadayız. Bizden önce emek verenlerin katkıları nasıl kıymetliyse, bizim emeğimizin karşılığını da inşallah Rabbimizden bekliyoruz. AK Parti önemli bir partidir ve bölgemizin AK Parti’ye ihtiyacı vardır.”

Ulusal siyasette yaşanan gelişmelerin bölgeyi de etkilediğini söyleyen Arvas, teşkilat olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Toplantıya; AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, Genel Merkez MKYK Üyesi Zahir Soğanda, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Havva Duran ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Büşra Gölgül katıldı.