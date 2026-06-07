Koç’un açıklamalarının ardından Adalet Bakanlığı tarafından resen soruşturma başlatılırken, ülke genelinde birçok kesimden tepki mesajları geldi.

Tartışmaların odağındaki açıklamalarla ilgili bir tepki de AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’ndan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkmenoğlu, Rahmi Koç’un ifadelerinin toplum vicdanını yaraladığını belirterek sert ifadeler kullandı.

Türkmenoğlu paylaşımında, “Rahmi Koç’un Kürt vatandaşlarımızı hedef alan ve toplum vicdanını derinden yaralayan ifadelerini kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Türkiye’nin farklı etnik kökenlerden insanların asırlardır kardeşçe yaşadığı büyük bir millet olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, insanları etnik kimlikleri üzerinden ayrıştıran ve ötekileştiren söylemlerin toplumsal barışa zarar verdiğini ifade etti.

Kürt vatandaşlara yönelik kullanılan ifadeleri “yakışıksız ve kırıcı” olarak nitelendiren Türkmenoğlu, milletin birlik ve beraberliğini zedeleyen her türlü anlayışın karşısında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Paylaşımında kardeşlik ve toplumsal birlik vurgusu yapan Türkmenoğlu, medeniyet anlayışlarının ayrıştırmayı değil kucaklaşmayı esas aldığını belirterek, Türkiye’nin ortak geleceğinin kardeşlik hukuku içerisinde inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Rahmi Koç’un tartışmalara neden olan açıklamalarının ardından yaptığı özür açıklaması ise kamuoyundaki tepkileri dindirmeye yetmedi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma süreci devam ediyor.