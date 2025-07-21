Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), planlı çalışmalar kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve bağlı mahalle isimlerini açıkladı.
Bu kapsamda yarın Tuşba, Edremit, Erciş, Gürpınar, Özalp, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Çaldıran ilçesinde 70 mahallede kesinti olacak.
İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;
TUŞBA:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Şemsibey ve Seyrantepe Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yeni, Süphan ve Taşkonak Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye ve Salmanağa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı, Yatağan, Akbulut, Çavuştepe, Hoşap, Yalınca ve Ortaköy Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
07.00 – 16.00 saatleri arasında; Yavuzlar Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağıkoçkıran, Çavuşlar, Damlacık, Eğribelen, Günyüzlü, Oymaklı ve Yukarıbalçıklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN:
07.00 – 16.00 saatleri arasında; Akbaşak, Alakaya, Alikelle, Altıyol, Aşağıçanak, Aşağıdikme, Aşağıgülderen, Aşağıkuyucak, Aşağımutlu, Aşağıyanıktaş, Avcıbaşı, Ayrancılar, Başeğmez, Beyazıt, Beydoğan, Bezirhane, Buğulukaynak, Burçakalan, Çayırköy, Çubuklu, Cumhuriyet, Demircik, Direkli, Doyumalan, Erginler, Evciler, Fatih Sultanmehmet, Gülyolu, Güngören, Hangediği, Hanköy, İncealan, İsmailbaba, Kalkandelen, Karadulda, Kaşım, Kılavuz, Kilimli, Kışla, Koçovası, Kurtoğlan, Kuskunkıran, Osmanlı, Recep Tayyip Erdoğan, Salahane, Sarıçimen, Sarıharman, Sellik, Serpmetaş, Soğuksu, Sungur, Tekindere, Temrenli, Toprakseven, Umuttepe, Yağıbasan, Yassıtepe, Yavuzselim, Yaykılıç, Yeniyaka, Yücelen, Yukarıçanak, Yukarıdikme, Yukarıgülderen, Yukarıkuyucak, Yukarımutlu, Yukarısağmallı, Yukarıyanıktaş, Yuvacık ve Zülfibulak Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09.00-17.00 saatleri arasında; Akçaçay, Dağören ve Doğangün Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.