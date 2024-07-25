Van’da planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri devam ediyor. VEDAŞ yarın (26 Temmuz Cuma) için de 7 ilçeye bağlı bazı mahallelerde planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.
İşte elektrik kesintisinden etkilenecek olan o mahalleler;
MURADİYE:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ağalçık ve Aşağıargıt Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Geçerli, Dağseven Mahalleleri, Dokuzbaşak Kapıdağ, Yaşlıdal Mezralarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yeni Mahalle, Değirmenarkı, Karakoç, Gövelek, Ortanca, Beşçatak, Arıtoprak Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
09.00 – 12.00 saatleri arasında; Selimbey Mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Erenkent Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alkanat, Camiikebir, Tekevler, Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
Cumhuriyet Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÇALDIRAN:
10.00 – 13.00 saatleri arasında; Soğuksu, Yavuz Selim, Kışla, Kalkandelen, Recep Tayyip Erdoğan, Sellik Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.