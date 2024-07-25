Van’da planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri devam ediyor. VEDAŞ yarın (26 Temmuz Cuma) için de 7 ilçeye bağlı bazı mahallelerde planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İşte elektrik kesintisinden etkilenecek olan o mahalleler;

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ağalçık ve Aşağıargıt Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Geçerli, Dağseven Mahalleleri, Dokuzbaşak Kapıdağ, Yaşlıdal Mezralarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yeni Mahalle, Değirmenarkı, Karakoç, Gövelek, Ortanca, Beşçatak, Arıtoprak Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Selimbey Mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Erenkent Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alkanat, Camiikebir, Tekevler, Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

Cumhuriyet Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

10.00 – 13.00 saatleri arasında; Soğuksu, Yavuz Selim, Kışla, Kalkandelen, Recep Tayyip Erdoğan, Sellik Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.