Kış mevsimi öncesi VEDAŞ’ın bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yarın birçok mahallede enerji kesintisi uygulanacak.

VEDAŞ’ın yaptığı bilgilendirmeye göre Gevaş, Erciş, Gürpınar, Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerine bağlı bazı mahalleler, elektrik kesintisinden etkilenecek.

Yapılan duyuruya göre elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde;

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Altınsaç, Değirmitaş, Göründü, Hasbey, İnköy, Kuşluk, Uysal ve Yuva Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çatakdibi, Çelebibağı, Görüşlü ve Örene Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıkozluca Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bozyiğit ve Gölardı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Gedikbulak, Halkalı, Kumluca, Yaylıyaka Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kurubaş, Dönemeç, Gölkaşı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alipaşa, Vali Mithatbey, Bahçıvan, Seyit Fehim Arvasi, Serhat, Fırat, Karşıyaka Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.