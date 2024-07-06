Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan veriler doğrultusunda Haziran ayında Van’da 205 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası oldu.

Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 183 olurken, trafik kazalarında 384 kişi yaralandı. Haziran ayı boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında 2 vatandaş ise yaşamını yitirdi.

Ocak-Haziran dönemindeyse Van’da 830 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası oldu. Altı ay süresince maddi hasarlı trafik kaza sayısı bin 69 olurken, trafik kazalarında bin 504 kişi yaralandı.

Bu süre boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında 6 kişi ise yaşamını yitirdi.

ÜLKE GENELİ HAZİRAN AYI TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Haziran ayında; 202 ölümlü kaza, 24 bin 949 yaralanmalı kaza, 28 bin 73 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 53 bin 224 kaza gerçekleşti.

Gerçekleşen 50 bin 484 trafik kazası sonucunda 38 bin 560 kişi yaralanırken, 238 kişi yaşamını yitirdi.