Van’ın ithalat ve ihracat rakamları belli oldu.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Van’ın ihracat rakamları 15 milyon 478 bin dolara ulaşırken, aynı dönemin ithalat rakamları 22 milyon 842 bin dolar oldu.

VAN’DA İHRACAT GİRDİSİ İTHALAT GİDERLERİNİN ALTINDA KALDI

2024 yılı Haziran ayında Van’ın ithalat çıktısı 2 milyon 836 bin dolara ulaşırken, ihracat girdisi 2 milyon 475 bin dolar oldu.

Van’ın ihracat girdisinde, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 75,78’lik artış saptandı. 2024 yılı Haziran ayı ithalat çıktısında ise 2023 yılının aynı ayına oranla yüzde 30,69 oranında artış görüldü.

2024 yılının ilk altı ayında Van’da 22 milyon 842 bin dolar olan ithalat çıktısı, 15 milyon 478 bin dolar olan ihracat girdisini, 7 milyon 364 bin dolar aştı.

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 4,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 8,4 azaldı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 555 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 287 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 59 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 984 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 394 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 930 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 190 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 169 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'sini oluşturdu.