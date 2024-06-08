VEDAŞ tarafından yapılacak planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün 3 ilçenin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

VEDAŞ’ın paylaştığı bilgilere göre Van’ın Başkale, Bahçesaray ve Erciş ilçelerinde bugün kesinti uygulanacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hatlara enerji verilecek.

VEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre enerji kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

BAŞKALE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bilgeç, Böğrüpek, Eşmepınar, Evbakan, Gelenler, Güvendik, Kaşkol, Ömerdağı, Özpınar, Yanal, Yurttepe Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY:

10.00 – 16.00 saatleri arasında; Çiçekli, Doğanyayla, Elmayaka, Şişli, Ulubeyli Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 12.00 saatleri arasında; Ağaçören, Aksakal, Çakırbey, Derimevi, Doğancı, Doluca, Gergili, Hacıkaş, Hasanabdal, İkizçalı, İşbaşı, Koçköprü, Oyalı, Sabanbüken, Şehirpazar, Taşkapı, Yalındam, Yılanlı, Yöreli, Yünören Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.