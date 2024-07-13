Etkinlikler, 15 Temmuz günü Valilik önünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu resim sergisi ile başlayacak.

Aynı gün tüm kamu kurumları ve STK’lar Akköprü Mezarlığında şehitlik ziyareti gerçekleştirecek. Öğlen saatlerinde ise tüm camilerde mevlid ve hatim programı düzenlenecek.

Şehit ve gazi aileleri ziyaretinin de yapılacağı Van’da, şehit ve gazi aileleriyle yemek programı da gerçekleştirilecek. Akşam saatlerinde ise beşyol etkinlik alanına kadar demokrasi yürüyüşü yapılacak. Etkinlikler daha sonra beşyol meydanında devam edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Kur’an tilaveti ve duaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları dinlenecek. 15 Temmuz belgeseli izlendikten sonra da protokol konuşmaları yapılacak.

Şiirlerin okunacağı gecede, ödül töreni, müzik dinletisi, ilahi dinletisi de olacak. Son olarak saat 00.13’te kentteki tüm camilerde sela okunacak.