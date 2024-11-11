Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan ‘Kaza İstatistikleri’ne göre 2024 yılının Ocak – Ekim döneminde Türkiye genelinde 226 bin 44 ölümlü – yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) tarafından yayımlanan verilere göre 2024 yılı Ocak – Ekim döneminde Van’da toplam bin 623 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Van’da 10 ayda meydana gelen toplam maddi hasarlı trafik kaza sayısı 2 bin 62 oldu.

2024 yılı Ocak – Ekim döneminde Van’da meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 861 kişi yaralandı. Ocak - Ekim döneminde Van’da yaşanan trafik kazalarında 14 vatandaş ise yaşamını yitirdi.

ÜLKE GENELİ OCAK – EKİM DÖNEMİ TRAFİK KAZALARI İSTATİSTİKLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerine göre Türkiye genelinde Ocak – Ekim döneminde; 226 bin 44 ölümlü kaza, 292 bin 452 yaralanmalı kaza, 330 bin 805 maddi hasarlı kaza gerçekleşti.

Ülkemizde Ocak – Ekim döneminde gerçekleşen trafik kazalarında hayatını kaybeden toplam vatandaş sayısı ise 2 bin 312 olarak açıklandı.

WanHaber: Fatma Öztürk