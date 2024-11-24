2024’ün Ocak – Ekim döneminde 2023’ün Ocak – Ekim dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 15 azaldı.

2024’ün 10 ayında, 2023’ün 10 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 21,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,3 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında azalma görüldü.

Ekim 2024’te, Ekim 2023’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 26,3 azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 artış gösterdi.

Ekim 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7,1 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,8 azalış olduğu gözlendi.

VAN İSTATİSTİKLERİ

TOBB tarafından yayımlanan istatistik verilerine göre; bu yılın 10 ayını kapsayan (Ocak - Ekim) diliminde Van’da toplam 442 şirket, 28 kooperatif ve 145 adet gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bu sürede Van’da 77 şirket, 13 kooperatif ve 79 gerçek kişi ticari işletme ise kapanırken, 92 şirket ve 12 kooperatif ise tasfiye edildi.

Van’da geçtiğimiz senenin aynı döneminde 641 şirket, 25 kooperatif, 159 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, aynı dönemde 80 şirket, 5 kooperatif ve 137 gerçek kişi ticari işletme de kapanmıştı.