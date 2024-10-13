3. Van Kültür Buluşmaları, Van Dernekleri Federasyonu'nun organizasyonuyla İstanbul Yenikapı Meydanı'nda devam ediyor. Van'daki tüm belediyelerin, üniversitenin, ticaret odasının, ticaret borsasının da katıldığı "3. Van Kültür Buluşmaları" çok sayıda vatandaşı ağırladı.

VANFED BÜYÜK EMEK VERDİ

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Van Kültür Buluşmaları'na Van Dernekleri Federasyonu (VANFED) büyük emek harcadı. Van'ı İstanbul'da en iyi şekilde tanıtmak için Van buluşmalarını organize eden VANFED, Van'ın tarihini, mutfağını, doğal güzelliklerini tanıtmak için büyük efor harcadı. Van'daki 13 belediyenin de eksiksiz yer aldığı tanıtım günlerinde Van Spor FK, ticaret odası, ticaret borsası, üniversite, VANFED, Anadolu FED, Van Vakfı, VİŞAD, Erciş Vakfı, Van Gölü Aktivistleri de stant açtı. Bunların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'de tanıtım günlerinde yer aldı. Bugün son günü olan fuara katılıtım ise beklenenin üstünde oldu.

ORGANİZASYON FİRMASI REZALETİ

İstanbul Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen 3. Van Kültür Buluşmaları'na organizasyon firmasının rezaleti damga vurdu. Van ile ilgisi olmayan firmalara stant satışı yapan firma, VANFED'in emeklerine gölge düşürdü. Adana'nın Şırdan'ından Erzurum'un Çağ Kebabı'na kadar bir çok alakasız firmanın yer aldığı 3. Van Kültür Buluşmaları'nda organizasyon firmasının amacının Van'ın tanıtımı değil, stat satışı ve gelir elde etmek olduğu bir kez daha anlaşıldı. Yenikapı Meydanı'na gelen ziyaretçiler bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, Van'ın yöresel ürünü diye 'Şırdan' satılmasına tepki gösterdi.

VAN'IN TANITIMI ŞIRDANCI MEHMET'E KALDI

İstanbul Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen 3. Van Kültür Buluşmaları'nda stant kiralayan ve yöresel ürün olarak 'şırdan' satan Şırdancı Mehmet, televizyon kanallarına demeç vererek vatandaşları Yenikapı Meydanı'na aç gelmeye davet etti.

Ulusal bir televizyon kanalına demeç veren Şırdancı Mehmet, "İstanbul çok soğuktu. İstanbul'a gidelim, İstanbul'u ısıtalım dedik. Van'ı İstanbul'a taşıdık. Van'ın soğuğunu İstanbul'a getirdik ama Yenikapı'yı ısıttık. Van'ın Gölü'nü de getirdik. İstanbul'da deniz varsa Van'ın da denizi var. İstanbul'da Kız Kulesi varsa Van'ın da Akdamar'ı var. Onun için Van'ı İstanbul'a getirdik. Van'ın bütün yöresel yemekleri Van'ın kebabı, Van'ın otlu peyniri, Van'ın granını hepsini İstanbul'a getirdik. Yenikapı'dayız. Ayın 13'üne kadar buradayız. Bütün İstanbul'u ağırlayacak kadar da hazırlık yapmışız. Yenikapı yanıyor, ateş tutmuş ve herkesi Yenikapı'ya aç bekliyoruz." ifadelerini kullandı.