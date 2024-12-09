9 Aralık ile 13 Aralık tarihleri arasında çalışma adresine göre başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını duyuran TCDD, Vangölü Feribot Müdürlüğü’ne ise 2 Uzakyol Birinci Zabitinin alınacağını kaydetti.
TCDD; Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar’da da toplam 47 operatör alımı gerçekleştirecek.
Vangölü Feribot Müdürlüğü’ne alınacak 2 Uzakyol Birinci Zabitinin okulların şu bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor;
Lisans Bölümleri
• Güverte lisans programı
• Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans programı
• Deniz Bilimleri lisans programı
• Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
• Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
• Deniz Teknolojisi lisans programı
• Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programı
• Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı
• Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programı
• Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı
• Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
• Gemi Makinaları lisans programı
• Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı
• Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri lisans programı
• Deniz ve Liman İşletme lisans programı
• Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve
Yönetimi lisans programı
• Makine Mühendisliği lisans programı
• Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programı
• Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programı