9 Aralık ile 13 Aralık tarihleri arasında çalışma adresine göre başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını duyuran TCDD, Vangölü Feribot Müdürlüğü’ne ise 2 Uzakyol Birinci Zabitinin alınacağını kaydetti.

TCDD; Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana ve Afyonkarahisar’da da toplam 47 operatör alımı gerçekleştirecek.

Vangölü Feribot Müdürlüğü’ne alınacak 2 Uzakyol Birinci Zabitinin okulların şu bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor;

Lisans Bölümleri

• Güverte lisans programı

• Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans programı

• Deniz Bilimleri lisans programı

• Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı

• Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği lisans programı

• Deniz Teknolojisi lisans programı

• Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programı

• Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı

• Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programı

• Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı

• Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı

• Gemi Makinaları lisans programı

• Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı

• Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri lisans programı

• Deniz ve Liman İşletme lisans programı

• Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve

Yönetimi lisans programı

• Makine Mühendisliği lisans programı

• Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programı

• Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programı