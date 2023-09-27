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Wanhaber / Fatma Öztürk

Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü bir ilki gerçekleştirerek kurduğu “Vangölü Canavarları Bisiklet Yarış Takımı” ile ulusal ve uluslararası yarışlarda boy gösterecek.

Kentte bisiklet sporunu yaygınlaştırmak, Van Gölü havzasına turlar düzenleyerek tanıtımlar gerçekleştirmek için yola çıkan Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü, bu kez de ulusal ve uluslararası yarışlara katılacak “Vangölü Canavarları Bisiklet Yarış Takımı”nı kurdu.

Van Gölü havzasında bir çok noktaya tanıtım amacıyla turlar düzenleyecek olan Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü bisiklet takımı, aynı zamanda yarışmalara da katılım sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü, “Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü olarak bölgemizde bir ilke imza atıyoruz. Van Gölü’ne kıyısı olan Van ve Bitlis’te “Vangölü Canavarları Bisiklet Yarış Takımı” adıyla ilk kez yarışçı bisiklet takımı kurduk. Ulusal ve uluslararası yarışlarda bölgemizi temsil etmek için yola çıkıyoruz. Van Gölü Canavarları Bisiklet Yarışçı Takımımıza başarılar diliyor, kamuoyunun desteklerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.