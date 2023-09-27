Tahmini Okuma Süresi: dakika

Benzin ve motorin (mazot) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatı, 90 dolara kadar gerilemişti. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüş, benzin fiyatı için indirimi beraberinde getirdi. Tabela ise bugün değişti.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzin litre fiyatı için bu gece yarısı 1,94 TL indirim yapıldı. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,62 TL’ye, Ankara’da 37,20 TL’ye, İzmir’de 37,30 TL’ye gerileyecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Motorin litre fiyatları içinse şimdilik fiyat değişimi gözükmüyor.

MYNET