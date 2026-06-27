Edremit ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde "Spor Adası" olarak adlandırılan bölgede kış aylarında hizmete açılan modern buz pateni pisti, yaz sezonunda da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dışarıda hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı kavurucu yaz günlerinde, buz pisti hem çocukların hem de gençlerin serinlemek ve keyifli vakit geçirmek için tercih ettiği başlıca sosyal alanlardan biri haline geldi.

450 metrekarelik alana sahip olan ve 120 kişilik tribünü bulunan buz pistinde, aynı anda 30 çocuk kayabiliyor. Her bir seansın 45 dakika sürdüğü tesiste, 7 antrenör çocuklara temel eğitim vererek güvenli bir şekilde kaymalarına yardımcı oluyor. Ayrıca veliler için donanımlı bir kafeteryanın da yer aldığı tesiste, aileler çocuklarını buz üzerinde izleyebilme imkanı buluyor.

Pazartesi günleri bakım çalışmaları nedeniyle kapalı olan tesis, haftanın diğer günlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında 7-17 yaş grubundaki çocuklara, 20.00-22.00 saatleri arasında ise yetişkinlere hizmet veriyor. Öte yandan Van Valisi Ozan Balcı'nın talimatıyla ücretsiz hizmet veren tesis, gün boyu yoğun ilgi görüyor.

"Burası çok serin, herkesi davet ediyorum"

Yaz tatilini buz pistinde değerlendiren 9 yaşındaki Aliye Yavuzer, dışarıda havanın 30 derece olduğunu belirterek, "Buradaki buz pisti ise çok serin. Haftada bir buraya gelip vakit geçiriyorum. Bize bu hizmeti sunanlara çok teşekkür ederim, burada çok eğleniyorum" dedi.

Buz pistinde eğlenceli anlar yaşayan 9 yaşındaki Saya Aktay ise pistin hem eğlenceli hem de ferah olduğunu ifade ederek, "Yaz tatilimi burada geçirmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, tüm arkadaşlarımı buraya davet ediyorum" diye konuştu.