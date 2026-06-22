1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinden Van'a göç ederek Dönerdere ve Emek mahallelerine yerleşen ailelerin hikâyesini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenecek olan 61. yıl dönümü etkinliği, göçün sosyal, kültürel ve ekonomik yönleri ele alınacak. Kültürlerin kaynaşmasının en güzel örneklerinden birini sergileyen bu anlamlı organizasyonun ev sahipliğini ve Van koordinatörlüğünü Dönerdere köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Turgay Özbek, mahalle sakinleri, Trabzon ayağını ise Hilmi Kanık ile İbrahim İnce üstleniyor.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Kooperatif Başkanı Turgay Özbek, bu yılki kutlamaların sadece bir anma değil, aynı zamanda Doğu Anadolu ile Karadeniz kültürünün nasıl et tırnak olduğunun tüm Türkiye'ye gösterileceği bir birlik ve beraberlik şöleni olacağını vurguladı. Özbek, "1965 yılında memleketimiz Çaykara'dan ayrılıp Van'ın Özalp ilçesini kendimize yeni yurt edindiğimizde, arkamızda büyük bir acı ama önümüzde yepyeni bir umut vardı.

Van halkının bizleri bağrına basmasıyla burada kök saldık, ürettik ve topraklarımızı yeşerttik. Bu yıl göçümüzün 61. yılı. Karadeniz'in plaka kodu olan 61 sayısının bizim için anlamı çok büyük. Bu yüzden 5 Temmuz'da Dönerdere'de gerçekleştireceğimiz etkinlik, hafızalardan silinmeyecek bir dostluk köprüsü kuracak" dedi.

Etkinlik kapsamında göç sürecini anlatan fotoğraf sergileri, kültürel gösteriler ve yöresel müzikler yer alacak. Trabzon kültürü ile Van kültürünün buluşacağı programda, göçün iki şehir arasında oluşturduğu güçlü bağlara da dikkat çekilecek. Yıllar içerisinde tarım ve hayvancılık alanında önemli başarılara imza atan Dönerdere ve Emek mahallesi sakinleri, düzenlenecek etkinlikte bir araya gelerek geçmişi yad edecek.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Dönerdereli ve Emekliler de programa katılması beklenirken, etkinliğin geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya uzanan ve binlerce kişinin hayatına yön veren göç hareketinin 61. yıl dönümü, düzenlenecek programla hem hatırlanacak hem de gelecek kuşaklara aktarılacak. 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek etkinlik, göçün izlerini taşıyan aileleri aynı çatı altında buluşturarak birlik ve beraberlik mesajı verecek.