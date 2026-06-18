Van’ın tanınan simalarından Yusuf Konak’ın babası, aynı zamanda Van Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri H.Mehmet, Cumali, Mirsevdin ve Metin Konak'ın babaları hacı Ahmet Konak hayata gözlerini yumdu.

Van kahvaltısının önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Yusuf Konak, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Konak’ın paylaşımı yakınları ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

TAZİYE YERİ BELLİ OLDU

Merhum Hacı Ahmet Konak için taziyelerin, İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi’nde bulunan Abdülkadir Geylani Camii Taziye Evi’nde kabul edileceği öğrenildi.

Wanhaber ailesi olarak merhum Hacı Ahmet Konak’a Allah’tan rahmet, başta Yusuf Konak olmak üzere Konak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.