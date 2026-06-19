Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri, Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’nde yaşayan özel birey Übeyt Çevik ile Muradiye ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi’nde yaşayan Gizemnur Gencer’in tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşıladı. Düzenlenen ziyaretlerde tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Kızılay gönüllülerinin gücünü sevgi ve dayanışmadan aldığını belirterek, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Çaldıran’ın Soğuksu Mahallesi’nde yaşayan Übeyt Çevik’in tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yay, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Muradiye’ye bağlı Beydağı Mahallesi’nde yaşayan Gizemnur Gencer’e de tekerlekli sandalyesinin teslim edildiğini kaydeden Yay, "Gizemnur kardeşimizin yüzündeki tebessüm her şeye bedeldi. Paylaştıkça çoğalan sevgiyle engelleri birlikte aşmaya, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.