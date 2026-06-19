Van Valisi Ozan Balcı, kale eteklerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ozan Balcı, “1 kilometrelik güney ve doğu sularının büyük kısmını tamamladık. Yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Eski Van Şehrinde ayrıca Süleyman Han Camii, Kaya Çelebi Camii, Hüsrev Paşa Hanı, Miri Ambarı, Çifte Hamam, Kızıl Minareli Camii, Ulu Camii, Abbas Ağa Camii ve Horhor Camiine kadar restorasyon, iyileştirme ve güzelleştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah bu çalışmalar bittiği zaman Eski Van Şehrini bir merkez haline getirmiş olacağız.” dedi.

TARİHE YOLCULUK

Vali Balcı, çalışmaların tamamlanmasının ardından misafirlerin tarihe yolculuk yapmış olacağına vurgu yaparak; “Hemşerilerimiz, dışarıdan gelen misafirlerimiz burada tarihe yolculuk yapmış olacak. Emeği geçen tüm çalışanlara, yürekten teşekkür ediyor, kazasız belasız işler diliyorum. Bu yatırımların yapılmasında desteği olan Kültür ve Turizm Bakanımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

TARİHİ KAYA ÇELEBİ CAMİİ İBADETE AÇILACAK

Vali Ozan Balcı, tarihi Kaya Çelebi Camisinin restorasyon çalışmalarını da inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Balcı;, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek; “Kaya Çelebi Camiinin restorasyonunu tamamlıyoruz. Drenajları yapıldı. Kubbedeki akıntılar için kurşun dökülecek. Özüne uygun restore edildikten sonra sonbaharda ibadete açılacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“TARİHİ MİRİ AMBAR ESKİ VAN ŞEHRİNE BÜYÜK DEĞER KATACAK”

Vali Ozan Balcı, Van Kalesinin güney tarafında bulunan Eski Van Şehrindeki tarihi Miri Ambarında yapılan restorasyon çalışmalarını da inceleyerek bilgi aldı.

Miri Ambarının çok önemli bir eser olduğunu belirten Vali Balcı, “Bu yıl itibariyle buradaki restorasyonu tamamlayacağız. Bu tarihi eseri, gençlerimiz, çocuklarımız eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanacak. Bu tarihi eserin ayağa kaldırılmasında desteği olan Kültür ve Turizm Bakanımıza, Vakıflar Genel Müdürümüze, restorasyonda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Miri Ambarımız tamamlandığı zaman, Van’ımıza ve Eski Van Şehrimize büyük değer katacak. Miri Ambar, gençlerimizin, çocuklarımızın yeteneklerinin, geliştirilmesi, hayallerinin gerçekleştirmesi açısından önemli bir görevi de icra edecektir” dedi.