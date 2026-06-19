Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026/148 sayılı Atama Kararı ile Van’ın Özalp ilçesindeki görevinden Erzurum’un Pasinler ilçesine Kaymakam olarak atanan Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, veda ziyaretleri kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Kamuran Karaman’ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, kamu kurumları arasındaki iş birliği, Özalp ilçesinde görev süresince yürütülen sağlık hizmetleri ve ortak çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Rahmi Bulut, görev yaptığı süre boyunca sağlık alanında sunulan hizmetlerde gösterilen özverili çalışmalardan dolayı Başhekim Kamuran Karaman ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Başhekim Kamuran Karaman ise Özalp’ta görev yaptığı süre boyunca vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla ilçeye önemli katkılar sağladığını söylediği Kaymakam Rahmi Bulut’a teşekkür etti. Karaman, yeni görev yeri olan Erzurum Pasinler Kaymakamlığına atanan Bulut’un, aynı başarı ve özveriyle hizmet edeceğine inandığını belirterek kendisine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirildiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaymakam Rahmi Bulut’un, yeni görevine başlamadan önce Van’da görev yaptığı süre boyunca birlikte mesai yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik veda ziyaretlerini sürdüreceği kaydedildi.