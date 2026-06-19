Gönüllülerin yoğun katılımıyla düzenlenen programda, dönem boyunca yürütülen çalışmalar ve yeni dönem hedefleri ele alındı. Öğrenim Birimi Yöneticisi Buket Müjde, toplantıda çocuk, öğretmen ve velilere dijital içerik sunan "TEGV Akademi" platformunu tanıttı. İlkbahar dönemindeki deneyimlerini paylaşan gönüllülere, program sonunda teşekkür belgesi ve hediyeler takdim edilerek pasta kesildi.

1997 yılından bu yana faaliyet gösteren Van Muradiye Öğrenim Birimi, bugüne kadar 600 gönüllünün desteğiyle 32 binden fazla çocuğu nitelikli eğitimle buluşturdu. Gönüllüler, çocukların sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamaya devam ederken TEGV'in geleneksel yaz etkinlikleri, 30 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında "Yaz Evde Değil TEGV'de Geçer" sloganıyla başlayacak. İlköğretim çağındaki çocuklara tamamen ücretsiz ve açık olacak etkinliklerde; oyun, sanat, bilim ve yaşam becerileri alanında eğitimler verilecek.