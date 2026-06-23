26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kapsamında açıklamada bulunan Van Ferit Melen Havalimanı Ulusal Koruma ve Güvenlik Müdürü Proje Sorumlusu Ömer Tunçdemir, özellikle havalimanlarında görev yapan özel güvenlik personelinin uçuş güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Görev yapan özel güvenlik personelinin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında önemli bir görev yürüttüğünü belirten Tunçdemir, özellikle Van Ferit Melen Havalimanı başta olmak üzere havalimanlarında görev yapan ekiplerin, uçuş emniyetinin sağlanması ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için gece gündüz görev yaptığını aktardı.

“EKİPLER BÜYÜK BİR ÖZVERİ VE FEDAKARLIKLA ÇALIŞIYOR”

Açıklamada ayrıca Türkiye genelinde yaklaşık 330 bin özel güvenlik görevlisinin kamu güvenliğinin tamamlayıcı unsurlarından biri olarak görev yaptığını ifade eden Tunçdemir, “Uçuş güvenliğinin sağlanmasında görev alan ekipler büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışıyor. Özellikle havalimanlarında görev yapan güvenlik ekiplerimiz, uçuş emniyetinin sağlanması ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için gece gündüz demeden görev yapıyor.” dedi.

“PERSONELİMİZİN ÖZEL GÜVENLİK GÜNÜ VE HAFTASI KUTLU OLSUN”

Van Ferit Melen Havalimanı Ulusal Koruma ve Güvenlik Müdürü Proje Sorumlusu Tunçdemir, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Başta Van Ferit Melen Havalimanı olmak üzere Türkiye genelinde fedakarca çalışan yaklaşık 330 bin özel güvenlik görevlisinin 26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nı kutluyorum.

Özel güvenlik görevlilerimizin kamu güvenliğinin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğunu ifade ediyor, toplumun huzuru, güvenliği ve düzeni için büyük bir sorumluluk üstlenen tüm meslektaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.

Görevi başında bulunan tüm özel güvenlik personelimizin Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun.”