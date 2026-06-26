Vanlılar arasında ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmayı güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren vakıf, aynı zamanda eğitim ve kültürel projelerle kentin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Kurulduğu günden bu yana Vanlıların birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi amaçladığını bildiren vakıf, kamuoyuna yaptığı açıklamada eğitim faaliyetlerine verdikleri önemi dile getirdi. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Av. Suat Narin, 2026 eğitim-öğretim döneminde Vakıf Merkezi aracılığıyla 300, Antalya Şubesi aracılığıyla ise 140 öğrenciye burs sağlandığını belirterek toplam 440 öğrencinin eğitimine destek verdiklerini açıkladı.

Narin, burs desteğinin yalnızca maddi yardımla sınırlı olmadığını belirterek, öğrencileri iş insanları ve vakıf gönüllüleriyle bir araya getiren programlar düzenlediklerini, böylece gençlerin mezuniyet sonrasında mesleki hayatlarında faydalanabilecekleri güçlü bir sosyal çevre oluşturmalarına katkı sunduklarını ifade etti.

“ÖNCELİĞİMİZ GENÇLERİMİZİN EĞİTİMİNE DESTEK VERMEK”

Van Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Suat Narin'in yaptığı yazılı açıklamada, “Van Vakfı olarak kuruluşumuzdan bu yana hemşerilerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi, memleketimize ve insanımıza fayda sağlayacak kalıcı çalışmalar üretmeyi temel ilkemiz olarak benimsedik.

Bu anlayışla yürüttüğümüz faaliyetlerde en büyük önceliğimizi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine destek vermek oluşturmaktadır. Çünkü inanıyoruz ki bir toplumun geleceği, iyi yetişmiş, donanımlı ve özgüveni yüksek gençlerin omuzlarında yükselecektir.

Eğitime yapılan her yatırım, aslında geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Bu nedenle vakfımızın çalışmalarını ağırlıklı olarak eğitim ve burs faaliyetleri üzerine yoğunlaştırmış bulunuyoruz. Her yıl daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyor, hayırseverlerimizin destekleriyle burs verdiğimiz öğrenci sayısını düzenli olarak artırmaya gayret ediyoruz.” dedi.

“TOPLAMDA 440 ÖĞRENCİYE DESTEK”

Her geçen yıl desteklerini artırdıklarını belirten Narin, “Büyük bir memnuniyetle paylaşmak isteriz ki 2026 eğitim-öğretim döneminde Vakıf Merkezimiz aracılığıyla 300, Antalya Şubemiz aracılığıyla ise 140 öğrencimize burs sağlayarak toplam 440 öğrencimize eğitim desteği ulaştırmayı başardık. Burs bağışında bulunan Yönetim Kurulu üyelerimize ve hayırsever iş insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

En büyük hedefimiz, bu sayıyı her geçen yıl artırarak daha fazla gencimizin eğitim hayatına katkı sunmaktır. Ancak biz bursu yalnızca maddi bir yardım olarak görmüyoruz. Öğrencilerimizi, burs bağışında bulunan kıymetli iş insanlarımız ve gönül dostlarımızla düzenlediğimiz tanışma programlarında bir araya getiriyoruz. Böylece gençlerimiz, eğitim hayatları boyunca maddi destek alırken mezuniyet sonrasında iş ve meslek hayatlarında kendilerine yol gösterecek güçlü bir sosyal çevre ve iletişim ağı oluşturma fırsatı da yakalıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ”

Narin açıklamasının devamında sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Van Vakfı olarak hedefimiz sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil; geleceğin bilim insanlarını, hukukçularını, mühendislerini, doktorlarını, akademisyenlerini, girişimcilerini ve yöneticilerini yetiştirecek gençlerimize imkân sunmaktır.

Çünkü inanıyoruz ki bugün destek olduğumuz her bir öğrenci, yarın ülkemize ve milletimize değer katacak önemli görevler üstlenecektir. Diğer taraftan, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her köşesinde yaşayan Vanlı hemşerilerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışmasını güçlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz ölçüde; siyasette, bürokraside, akademide, iş dünyasında ve sivil toplum kuruluşlarında hak ettiğimiz temsil gücüne ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.”

“ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARILARA BİRLİKTE İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Suat Narin, sözlerini şu şöyle tamamladı; “Bizleri güçlü kılan en önemli unsur; ortak değerlerimiz, ortak hedeflerimiz ve birbirimize olan güvenimizdir. Bu nedenle tüm hemşehrilerimizi, vakfımızın eğitim başta olmak üzere yürüttüğü sosyal ve kültürel projelere destek vermeye, bu dayanışma hareketinin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Bugüne kadar vakfımıza güvenerek destek veren tüm hayırseverlerimize, üyelerimize, bağışçılarımıza, gönüllülerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor; birlik ve beraberlik içerisinde çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz.”