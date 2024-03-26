Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı paydaşlığında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu etaplarında Anadolu bölgesinin yer almaması üzerine Vangölü Aktivistleri, çağrıda bulundu.

59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu etapları arasında başta Van Gölü sahil kısmı olmak üzere Güneydoğu ve Karadeniz gibi bölgelerin de yer alması gerektiğine vurgu yapan Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü Genel Başkanı Erdoğan Özel, bu yönde talepte bulundu.

‘Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı’na katkı sunmak amacıyla her yıl Van Denizi Bisiklet Festivali düzenleyen Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü’nün Genel Başkanı Erdoğan Özel şu açıklamalara yer verdi;

“Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuna yeni etaplar eklenmelidir. Tur, Akdeniz ve Ege sahil kısmına ek olarak Van Gölü, Güneydoğu, Karadeniz vb. kısaca Anadolu’yu kapsamalıdır. Anadolu’nun her tarafı, tarih, kültür ve doğal zenginliklere sahip. Bölgelerin kalkınmasına, turizmine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun kapsamının genişletilmesini talep ediyoruz.”