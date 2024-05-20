Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve 12 Mayıs 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan karara göre Van ili sınırları içerisinde yer alan Edremit ve Gevaş ilçeleri içerisinde yer alan Dönemeç Sazlıkları (Engil-Dilkaya Deltası); Potansiyel Doğal Sit Alanının koruma statüsü kapsamında kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi.

Doğal sit alanı olarak ilan edilen Dönemeç Sazlıklarının kontrolsüzce tahrip edildiğini bildiren Vangölü Aktivistleri, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla Van'da 'kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Dönemeç Sazlıkları (Engil-Dilkaya deltasındaki) doğa katliamına dur demeliyiz!” diye çağrıda bulundu.

“VAN ENGİL-DİLKAYA ACİL MÜDAHALE”

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çalışan kimi kişilerin kontrolsüz tutumlarının, sazlık alanların doğal yapısına zarar verdiğini bildiren Van Gölü Aktisivistleri; söz konusu alanın yüzlerce farklı kuş türüne ve canlıya yaşam alanı olduğuna dikkat çekti.

Vangölü Aktivistleri derneği tarafından yapılan açıklamada; “Binlerce balığın öldüğü ve neredeyse yarısından fazla alanın kuruduğu bölgede doğaseverler ile ilgili vatandaşlarımızın çekmiş olduğu görüntüler büyük bir facianın yaşanmaması için çok az zamanımızın kaldığını gösteriyor.” Denildi.

İlgili kurumların, tahribatın durdurulması için gerekli çalışmaları yapması ve denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen Aktivistler, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi;

“Aynı zamanda Van Müzesindeki birçok tarihi eserin çıkarıldığı Urartulardan kalma alanın bir an önce korunup eski haline dönüşmesi gerekiyor. Bölge son iki yılda doğaseverlerin, fotoğrafçıların, kampçı ve kano sevenlerin ortak alanı olarak herkesin dikkatini çekiyordu. Sulak alanın içinde oluşan dere yatağı, suyun sulak alanın tamamına yayılmasını engellediği gibi kalan suyun göle akmasına sebep oluyor. Özellikle Van Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su işleri ve Karayollarının teknik alt yapı araçlarıyla öncelikle sulak alanda oluşan dere ıslah edilmeli ve akan suyun önündeki set kapatılmalıdır. Son yağışlar bitmeden kurumların ivedi hareket etmesi gerekiyor. Ve bir an önce oranın uzun yıllar korunmasını sağlayacak projelerin uygulanması gerekiyor.”