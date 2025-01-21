Kış turizmine oldukça elverişli bir bölgeye sahip olan Van’da bulunan ve tek olma özelliği taşıyan Abalı Kayak Merkezi’nin ihale tarihinin öğrencilerin ara tatiline denk gelmesi ise tepkilere neden oldu.

ERDOĞAN ÖZEL: ÇOCUKLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Konuya sosyal medya üzerinden tepki gösteren ve okullarda ara tatil dönemi olduğunu belirten Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “Çocuklar sömestr tatilinde kayak yapıp kar ile oynamayı hayal ediyordu. Çocukları hayal kırıklığına uğratmak büyük bir vebaldir! Başka yerde yapay karla bile çözüm bulunuyorken bizde Allah vergisi nimetten mahrum kalma trajedisi yaşanıyor!” dedi.

VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ: BÖLGEMİZDE KAYAK MERKEZLERİ ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Konu ile ilgili Vangölü Aktivistleri de sosyal medya hesapları üzerinden bir açkılama yaptı. Açıklamada; “Van ve Van Gölü Havzası, doğal zenginlikleri ve iklimsel koşulları ile bölge halkı ve turizm için önemli bir potansiyele sahip. Altı ay kışın geçtiği bölgemizde özellikle kayak merkezleri önemli bir yere sahip. Van’da Abalı Kayak Merkezi ile Bitlis Nemrut Kayak Merkezleri her sene on binlerce vatandaşı misafir ederek bölgenin kış turizm ihtiyacını bir nebze olsun karşılamaktaydı.

Bu sene her iki kayak merkezinin kapalı olması bölgemizin turizmi için ve insanımız için de büyük bir kayıp. Mevcut tesislerin açık tutulması ve yeni yatırımlar için adım atılması konusunda yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Şehrin son 10 yıldır talep etmiş olduğu ve tartıştığı sürdürülebilir kayak hizmetlerinin en modern tesislerde ve en kısa zamanda verilmesi kurumların birinci önceliği arasında olmalıdır” ifadelerine yer verildi.