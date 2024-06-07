Nemrut Dağı’nın turizmde tanıtımını amaçlayan etkinliğin ikincisi için kollar sıvandı. Düzenlenecek olan festivale ilişkin Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya ilgili kurum amirlerinin yanı sıra Vangölü Aktivistleri Derneği yöneticileri de katıldı.

FESTİVAL 24 HAZİRANDA BAŞLAYACAK

Bitlis Nemrut’tan Adıyaman Nemrut’a Bisiklet Festivali 24 Haziran tarihinde start alacak ve 1 Temmuz tarihinde Adıyaman Nemrut’ta tamamlanacak.

Vangölü Aktivistleri Derneği yaptığı açıklamada; “Kıymetli desteklerinden dolayı başta sayın Valimiz olmak üzere kurum amirlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Düzenlenecek bisiklet turu ve festivale ilişkin ise açıklama yapan Vangölü Aktivistleri Derneği; “2. Yeryüzü Cenneti Bitlis Nemrut’tan Tarihi Adıyaman Nemrut’a Pedallıyoruz Bisiklet Festivali’ toplantısı Valimiz Sayın Erol Karaömeroğlu başkanlığında ilgili kurum amirleri ve Van Gölü Aktivistleri katılımıyla gerçekleştirildi. 24 Haziran’da Bitlis Nemrut Kalderasında start verip, 1 Temmuz'da Adıyaman Nemrut'ta tamamlanacak” bilgisini paylaştı.