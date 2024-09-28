Jandarmanın Sıkı Takibi

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz istihbari çalışmalar sonucunda, TIR’ın dorsesinde kaçak göçmenler taşındığı tespit edildi. Durdurulan araç, Hendek Organize Sanayi Sitesi bölgesinde kontrol altına alındı.

Kaçak Göçmenlerin Durumu

TIR'ın dorsesinde yakalanan 14 Afgan göçmen, gerekli yasal işlemler için gözaltına alındı. Bu olay, kaçak göçmen sorununu yeniden gündeme getirdi ve yetkililerin dikkatini çekti, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 3 organizatörden 2'si tutuklandı. Gözaltındaki 3 kişi jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve yasal süreç başlatıldı.

Adli Sürecin Gelişimi

Tutuklanan organizatörlerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer ikisi cezaevine gönderildi. Bu durum, kaçak göçmen taşımacılığına yönelik mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koydu.