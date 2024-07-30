Nüfusun büyük bölümünün hayvancılık yaptığı Van'da yaklaşık yaklaşık 3,5 milyon küçükbaş hayvan bulunuyor. İlkbaharda yaylalara çıkan küçükbaş sürüleri, yaz boyu burada yaşıyor. Muradiye ilçesine bağlı Han Mahallesi sakinleri, hayvanlarını meraya çıkarıp karınlarını doyuruyor.

Hayvanlar merada otladığı sıra sürülerin üzerine konan kuşlar, koyun ve keçilerin üstündeki parazit ve böcekleri yiyerek karnını doyuruyor. Üzerilerine konan kuşlardan rahatsız olmayan küçükbaş hayvanlar, kuşların daha fazla böcek yakalaması için hareketsiz durarak kolaylık sağlıyor. Özellikle sığırcık, küçük karga ve saksağanın koyunların üstündeki böcekleri yeme anı kameraya yansıdı.