Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş’ten sonra bir konuşma yapan Kaymakam Murat Karaloğlu, “Türkiye, terörle kesintisiz ve kararlı mücadele anlayışıyla, bölgesel huzur ve barışın tesisi ile yeni göç dalgalarının engellenmesi amacıyla Suriye ve Irak başta olmak üzere sınır ötesi askeri operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Terör unsurlarının Suriye ve Irak üzerinden Türkiye’ye sızma girişimlerinin önlenmesi ve terör koridorlarının engellenmesi hedefiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma personelleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve diğer birçok personellerimiz tarafından yürütülen bu operasyonlar sayesinde başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele etkin bir biçimde sürerken, bölgesel istikrarsızlığın önlenmesi için siyasi çözüm kanallarının açılması girişimleri de devam etmektedir. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları aynı zamanda sivillerin korunması ve yeni göç dalgalarının önlenmesi yolunda önemli katkılar sunmaktadır. Bundan dolayı aynı zamanda kontrolümüz altında olan bölgelerde huzur ve asayişin temini için dönem dönem emniyet ve jandarma teşkilatlarımızdan bölgeye görevlendirmeler yapılmaktadır. Siz korkusuz kahramanlar da memleketin güvenliği için görevlendirildiniz. Çıkmış olduğunuz bu kutlu yolda Rabbim görevlerinizde sizleri ve tüm güçlerimizi muzaffer eylesin, ayağınıza taş değdirmesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz açık olsun. Bu kutlu yolda sağ salim gidip dönmenizi Rabbimden niyaz ediyorum, Allah’a emanet olun” dedi.

Erciş Müftüsü Abdullah Bora eşliğinde dua edilmesi ve küçükbaş hayvan kesilmesi ile devam eden tören, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ve güvenlik korucularının uğurlanması ile sona erdi.

Törene Kaymakam Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Zafer Akkaş, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Çağrı Basbatan, Adalet ve Komisyon Başkanı Musab Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, Erciş İlçe Müftüsü Abdullah Bora, Erciş Güvenlik Korucuları Dernek Başkanı Ercan Demir, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.