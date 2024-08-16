Beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile birlikte yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Van Valisi Ozan Balcı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ozan Balcı, bu kapsamda Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile birlikte ilk olarak Olgunlaştırma Enstitüsü binası inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Balcı akabinde Milletvekili Kayatürk ve İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ile birlikte daha sonra İpekyolu İlçesi Ali Paşa Mahallesi'nde yapımı devam eden 130 yatak kapasiteli Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu.

TEKSTİL FABRİKALARINDA SONA GELİNDİ

Vali Balcı Ozan Balcı, akabinde beraberindekilerle birlikte Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı son aşamaya gelen tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulundu. Buradaki incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan ve Van'ın istihdamına katkı sağlamak için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Vali Balcı, "Valiliğimizin koordinasyonuyla 6 tane fabrika yapmıştık. Yaklaşık 1500 kişi çalışıyor. Tam kapasiteye geçtiğinde 3 bin kişi istihdam edilmiş olacak. Bu alanda da 4 tane daha fabrika yapımı devam ediyor. 1600 kişi de burada istihdam edilecek. Hedefimiz 5 yıl içerisinde tekstilde 50 bin istihdam sağlamak" dedi.

1 MİLYON 250 BİN FİDAN BÜYÜYOR

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile birlikte daha sonra Orman İşletme Müdürlüğündeki Fidanlık alanını ziyaret etti. Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli'den bilgi alan Vali Balcı, "Eğitimden sağlığa, tarımdan ormana, alt yapıdan kültürel sanatsal faaliyetlere, hayatın ve yaşamın her alanında çok güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de Van'ımızın hem orman hem de meyve fidanlarıyla ağaçlandırılması.

3 milyon meyve fidanı projemiz devam ediyor. Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2 milyon fidanı Van'ın topraklarıyla buluşturduk. Fidanlık alanımızda da şu anda 850 bini meyve olmak üzere 1 milyon 250 bin fidanımız büyüyor. Bu fidanlarımızı yetiştirip ilimizin bereketli topraklarıyla buluşturacağız. Van'ın ağaçlandırılmasını çok önemsiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ESKİ VAN ŞEHRİ AYAĞA KALDIRILIYOR

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile daha sonra Eski Van Şehri içerisinde bulunan tarihi Ulu Camii ve Kızıl Minareli Camii'nde yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi. Ulu Camii'de yapılan restorasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Vali Balcı, "Eski Van Şehrini ayağa kaldırma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tarihi hanımız da restore ediliyor. Burada 41 tane dükkan, gün yüzüne çıkacak. Van'ımızın kültür turizmine büyük katkısı olacak. Miri Ambarının da restorasyonu devam ediyor. Süleyman Han Camii restorasyonunu bitirdik, ibadete açıldı. Valiliğimiz koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde Eski Van şehrini ayağa kaldırdığımızda ilimizin kültürüne, turizmine, tarihine çok anlamlı katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

SOSYAL HİZMET KAMPÜSÜ ENGELLİ VATANDAŞLARIN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRACAK

Vali Balcı ve beraberindeki Milletvekili Kayatürk, akabinde yapımı devam eden bölgenin ilk Sosyal Hizmet Kampüsünde incelemelerde bulundu. Hızla yükselen ve toplam 14 yapı bloğundan oluşan kampüs, aktif yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon idari binası konaklama binaları, çocuk evleri, engelli bireylerin kullanabileceği spor kompleksleri, yüzme havuzu gibi donatılardan oluşuyor. Sosyal Hizmet Kampüsü'nün engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplar ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak.

ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜ HIZLA TAMAMLANIYOR

Vali Ozan Balcı, engelli öğrenciler için anaokulu, ilkokul, uygulama ortaokul ve uygulama lisenin bulunduğu özel eğitim kampüsü inşaatında Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile birlikte incelemelerde bulundu. Vali Balcı, engelli çocuklar ve ailelerinin dertlerini dert edindiklerini belirterek, "Engelli çocuklarımızın eğitim göreceği ve meslek öğrenecekleri bu okullar onların hayatını kolaylaştıracak. Çocuklarımızın barınacağı yurt da var. Bu kampüsümüz engelli çocuklarımız ve ailelerinin yükünü hafifletecek" dedi.

VAN'IN EN MODERN ANAOKULU EĞİTİME HAZIR

Vali Ozan Balcı, son olarak 119 yeni anaokulundan birisi olan ve yapımı tamamlanan Edremit İlçesindeki 12 derslikli Van Gölü Anaokulu'nu Van Milletvekili Burhan Kayatürk ile ziyaret etti. Sosyal donatıları, etkinlik alanları, oyun parklarıyla Van'ın en modern anaokulu olan Van Gölü Anaokulunun öğrencilerini beklediğini belirten Vali Balcı, yeni anaokullarının çocukların eğitimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.