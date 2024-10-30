Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen UKOME toplantısı, Belediye Toplantı Salonu’nda yapıldı. Genel Sekreter Yardımcısı İskender Duman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobiller Odası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşıma Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı 8. Bölge Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları Gar Müdürlüğü, Van Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Salı pazarı başka güne alındı

UKOME toplantısında İpekyolu İlçesi Hafiziye Mahallesinde haftanın Salı günü kurulan semt Pazar alanının, civardaki bir çok okulun ortasında kaldığı ve trafik akışını olumsuz yönde etkilediği nedeniyle Pazar gününe alınması için gerekli çalışmaların yapılması kararı alındı.