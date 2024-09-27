Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirilen “Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi”nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi sınırları içerisinde inşaat çalışmaları süren, çevreyolu üzerinde yer alan ve 700 bin metrekare alan üzerine kurulan sanayi sitesi 300 işyerinden oluşacak. Ayrıca site sınırları içinde sosyal tesisler, idare binası, ibadethane, aile sağlık merkezi, spor salonu ve konferans salonları ile birlikte bir de mesleki lise yer alacak.

Yapımı devam eden Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’ni ziyaret eden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Gülgeldi ve Reşit Yaren, Meclis Üyesi Şefik Eren ve Genel Sekreter Cengiz Aras; Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Fahri Solmaz, Başkan Yardımcısı Cevdet Akpınar ve yüklenici firma SMS İnşaat yetkilileri ile bir araya geldi. Çalışmaları devam eden sanayi sitesi hakkında bilgiler alan Van TSO heyeti, daha sonra alanda incelemelerde bulundu.

TAKVA: BİZİ MUTLU ETTİ

Projenin Van için büyük önem taşıdığını söyleyen Van TSO Başkanı Necdet Takva, “Bugün, şehrimizin katma değerine değer katacak önemli bir projeyi görme ve gezme imkanımız oldu. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilk günden beri takip ettiğimiz ve desteklediğimiz Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nin yapımını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Projenin hayata geçmesi adına uzun yıllardır emek ve mücadele veren kooperatif başkanımız sayın Fahri Solmaz’a, başkan yardımcısı sayın Cevdet Akpınar’a ve burada çalışmaları yürüten SMS İnşaat yetkilileri ile tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz.” dedi.

“DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Takva, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sanayi sitesinin daha hızlı hayata geçmesi için yerel desteğin sağlanması önem taşıyor. Bakanlık ile kooperatifin çalışma alanı dışında kalan yolların, alt ve üst yapı işlerinin ivedilikle tamamlanması gerekiyor. Buradan özellikle, Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere tüm kurumları, bu kümelenmiş üretim alanına sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyoruz. Bu büyük yatırımın sadece üyelerin aidatları ile hayata geçmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bütçe yöneten ve makine parkı olan tüm kurumların imkanlarını bu projenin hayata geçmesi için seferber etmesi lazım. Çağrımızı buradan yineliyoruz. Yapılacak en hayırlı işlerden biri, bu sitenin bir an öne hayata geçmesi adına çalışma yürütmektir.”

SOLMAZ: MODERN BİR SANAYİ SİTESİ OLACAK

Projeyle ilgili konuşan Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz ise, "Yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceği sanayi sitesinde; esnafımız bir yandan atölyelerde çalışacak, bir yandan eğitim görecek ve kalifiyeli eleman haline gelecek. Van'ın ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacak sitede 300 işyeri olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sağladığı kredi desteği ile başlayan inşaat çalışmaları, kentin ihtiyaçlarına cevap veren modern bir sanayi sitesi oluşturacak. İlk günden itibaren yanımızda olan Van TSO’nun desteğini hissettik. Bugün burada olmaları da bu desteğin bir göstergesidir. Şu ana kadar bizlere destek veren Sayın Valimiz Ozan Balcı’ya ve tüm kurumlara teşekkür eder, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerin desteğinin kıymetli olacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.