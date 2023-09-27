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Wanhaber / Haber Merkezi

Bostaniçi Yaşam Merkezi, mahalledeki vatandaşlara taziyelerini kabul edebilecekleri çok amaçlı salon, mescit, mutfak, gibi olanaklar sunacak şekilde tasarlandı.

Merkezin İkinci katı ise çocuklar ve gençler için hizmet verecek. Merkezde 5 adet çok amaçlı atölye yer alacak. Bu atölyelerin yanı sıra derslikler ve etüt salonları da mahalle halkına hizmet sunacak.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; “Bostaniçi Yaşam Merkezi ile vatandaşların yaşam standartları yükseltilecek ve daha yaşanabilir sosyal ortamlar oluşturulmuş olacak” denildi.