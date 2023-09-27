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WanHaber - ÖZEL

Saadet Partisi’nin "Millet-Vekili Buluşmaları" programı kapsamında Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Van'a geldi.

Arıkan, Saadet Partisi Van İl Başkanlığı'nda kentteki basın mensupları ile bir araya geldi.

"Millet-Vekili Buluşmaları" programı kapsamında, Van dahil olmak üzere 12 ili gezdiklerini ifade eden Arıkan, 81 ili gezeceklerini ifade etti.

Düzenlenen basın toplantısına; Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan’ın yanı sıra Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ve il teşkilat mensupları da katıldı.

‘Millet-Vekili Buluşmaları’ kapsamında düzenlenen basın toplantısında açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, "Saadet Partisinin Genel Merkezi 81 ilde başlattığı vekil buluşmaları kapsamında Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, ilimizde bir dizi program ve teşkilat buluşması adına bugün burada bulunuyor. İlimize ilişkin istişare ve konuşma fırsatında bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"VAN'IN GERÇEK PROBLEMLERİ KONUŞULMALI"

Ardından konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri milletvekili Mahmut Arıkan, yükselen eğitim masraflarına ilişkin, "Türkiye'nin bir çok yerinde yaşanan sıkıntılar Van'da da yaşanıyor. Bugün Van'ımızda her 4 çocuktan biri bu sabah okula giderken evinden aç bir şekilde çıktı. Bugün Van ilimizde 100 çocuğun 22'si yoksul bir şekilde yetişiyor.

OECD'nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) açıklamasına göre Türkiye'de yoksul çocukların oranı yüzde 22, bizim üstümüzde bir tane ülke var arkadaşlar, o da Kosta Rika. Bunu konuşamıyoruz. Bugün okul öncesi eğitime başlama masrafları geçen sene 7 bin lirayken bu sene 17 bin liraya çıktı. Geçen sene Van'da ilkokula başlayan bir çocuğun okula başlama masraflarını karşılama rakamları 12 bin lirayken, bugün 28 bin lira. Van’ın gerçek problemlerinin konuşulmaması değil, konuşulmasının gerektiğini söylüyoruz " ifadelerini kullandı.

"10-15 BİN LİRALIK KİRAYI İNSANLAR NASIL ÖDESİN?"

Van'daki yükselen kira fiyatlarına da değinen Arıkan, "Van'ın en büyük problemlerinden biri kira problemi. Dün değerli il başkanımız ifade ettiler. 10-15 binler konuşuluyor. Bir asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğu, emekli maaşının 7 bin 500 lira olduğu Van'da, 10-15 bin lira kirayı nasıl ödesin insanlar? Bu hiç tartışılmıyor.

Açlık sınırı 12 bin lirayı geçmiş, asgari ücretin üzerinde, yoksulluk sınırı 40 bin lira olmuş. Bugün asgari ücretli çalışan bir insanımız 4 kişilik bir aile simit ve çayla beslenmeye kalksın maaşı yetişmiyor. Bunu tartışabiliyor muyuz? Hayır. Biz buna karşı olduğumuzu ifade etmiş olalım" şeklinde konuştu.

"2011’DE MİTİNG YAPTILAR…”

SP Milletvekili Arıkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı, "2011 yılında mitingler Beşyol meydanında yapılıyordu. İktidarın yetkilileri burada mitingler yaptılar. Van'da hemşehrilerimize seslendiler. Dediler ki "Ey Vanlı hemşehrim! 2023 yılına geldiğimizde Türkiye, Dünya ekonomisinde ilk 10'da yer alacak…” Dediler ki "2023'e geldiğimizde kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacak…” “2023'e geldiğimizde enflasyon rakamları tek hane olacak…” dediler. Bunların hangisi gerçekleşti?”

"İDDİALI BİR CÜMLE KULLANIYORUM"

Milletvekili Arıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalara da atıfta bulunarak; "Van'da çözüm bekleyen emekliler hayal kırıklığına uğradı. Asgari ücret ile alakalı bir iyileşme yok. Engelli maaşları ile alakalı bir iyileşme yok. Tamamı ile yerel seçimlerde iktidarı alabilmek için, Van Belediyesini kazanabilmek için kullanılan cümleler.

Van'a gelen turist sayısı ile alakalı 2023 hedef verildi. Van'a yapılması gereken oto yol ile alakalı 2011 yılında, 2023 yılına hedef verildi. Van'da yapılacak olan yatırımlar ile alakalı hedef verildi. Van'a atanacak doktor sayıları ile alakalı 2011 yılında, 2023 yılı için hedefler verildi. Hiç biri tutmadı. Hiçbiri, iddialı bir cümle kullanıyorum." dedi.

Düzenlenen basın toplantısı soru cevapla sona erdi.

Haber: Mehmet Salih Giyci