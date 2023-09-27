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Türkiye yüz yıllık hayallerini yaşayan ülke oldu...

Bu kapsamda en büyük çalışma yerli ve milli otomobil Togg oldu.

Yerli otomobil Togg, yurdun her noktasında büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Öte yandan yerli otomobil Togg, Türkiye’nin her bölgesinde trafikte çoğalmaya devam ediyor.

Togg’ların hızlanan teslimatlarıyla İstanbul trafiğinde de gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Yeni Togglar sevkiyat noktasına geldi

İstanbul’a tırlarla gelen Togg’lar, Zeytinburnu’ndaki teslimat noktasına getiriliyor.

Deneyim merkezine yanaşan tırlardan indirilen Togg’lar ise otoparka götürülüyor. Togg’ların tırlardan indirilme anı kameralara yansıdı.

Beyaz renk üretim bantlarında

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un beyaz renkli T10X'lerinin üretim bantlarındaki sayısında da artış yaşandı.

Beyaz renkli Pamukkale modeli Zeytinburnu’ndaki teslimat alanında dikkat çekiyor. Beyaz renkli Togg'ların da yakında yollarda görülmesi bekleniyor.

Togg deneyim merkezine getirilen otomobillerin renk çeşitliliği de dikkat çekti. Elektrikli otomobil pazarına iddialı giriş yapan Togg’larda 6 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Anadolu modeli kırmızı renk, oltu modeli siyah renk, Kapadokya modeli bej renk, kula modeli gri renk, Pamukkale modeli ise beyaz renkten oluşuyor.

Haziran ayında pazar lideri

Togg T10X satışları, haziran ayı sonu itibariyle 808 adet ile gerçekleşerek elektrikli SUV modelleri arasında pazar lideri olmuştu.

Temmuz ayında da 627 adet Togg T10X modeli, kullanıcılarına teslim edilmişti.

Ağustos ayında ise Togg satışlarında yeni bir rekor görüldü.

Ağustos ayında Togg T10X modeli satışı bin 965 olarak gerçekleşti. Eylül ayı verileri açıklandığında da yeni rekorların gelmesi bekleniyor.

İha