Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, birçok ildeki il müdürlerinde değişime gitti.

Yaklaşık 5 yıldır Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevinde bulunan Ali Kemal Atlı, Tekirdağ il müdürlüğüne atandı.

Atlı'dan boşalan Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevine ise Van Büyükşehir Belediyesinde İmar ve Şehircilik Dairesi eski başkanlarından Seyfullah Şağban atandı.

Van Valisi Ozan Balcı ve kentteki siyasilere yakınlığı ile bilinen Sağban'ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.