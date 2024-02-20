SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde haftalık yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çeşitli konular ile ilgili istişarelerde bulunuldu ve kararlar alındı.

Toplantıda; prematüre bebek izlem alanı oluşturulması ile ilgili çalışma yapılması, Mr. görüntüleme ünitelerinin randevu sistemi konusu, yenidoğan, yoğunbakım yatak sayılarının artması gibi konular hakkında istişare edilip kararlar alındığı öğrenildi.