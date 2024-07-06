Denizlere kıyısı olan kentlerin dışında mavi bayrağın dalgalandığı tek plaj olan Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'ndeki plaj, görülmeye değer güzelliğiyle ilgi çekiyor.

"Çevre eğitimi ve bilgilendirme", "yüzme suyu kalitesi", "çevre yönetimi", "güvenlik" ve "hizmetler" başlıkları altında belirlenen 33 kriterde yapılan değerlendirme sonucu ilk olarak 2018'de mavi bayrak verilen plaj, her yıl göl kıyısındaki yazlıklarda ve kentteki otellerde konaklayan turistler, tatilciler ile kent sakinlerine ev sahipliği yapıyor.

Hava sıcaklığının artmasıyla Mollakasım Halk Plajı'na gelenler, hem oluşturulan alanlarda piknik yapıyor hem de gölde yüzerek serinliyor.

İşletme sorumlusu Akif Güven, mavi bayrak almaya hak kazanan plajın kentte serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geldiğini söyledi.

Yoğun bir sezon yaşadıklarını anlatan Güven, "Vatandaşların piknik yaptığı alanlar görevliler tarafından sürekli temizleniyor. Plajımıza hem turistler hem de kent sakinleri ilgi gösteriyor. Bayram dönemini de yoğun geçirdik. Plajın üst kısmındaki piknik alanında çardaklar, mangal yakma bölümleri, oyun parkları, duş, market ve lavabo bulunuyor." dedi.

Sezonun geçen yıla oranla daha yoğun geçtiğini ifade eden Güven, şöyle devam etti:

"Sabahın erken saatlerinde plajdaki tüm alanlar doluyor. Çardaklarda yer kalmayınca vatandaşlar getirdikleri çadırları kuruyorlar. Mavi bayrağı almak için 33 kriter gerekiyor. Her yıl bu 33 kriteri yerine getirerek bayrağı alıyoruz. Çevre düzeni, sahilin ve suyun temizliği gibi faktör burada etkili oluyor. Misafirlerimizin de bize yardımcı olmalarını istiyoruz."

- "Tatilimizi burada geçirmemiz daha güzel oluyor"

Plaja gelen İsa Karadeniz, Van'da böyle bir yerin bulunmasının vatandaşlar için avantaj olduğunu belirtti.

Plajda her türlü aktiviteyi yaptıklarını dile getiren Karadeniz, "Farklı şehirlere tatile gitmektense tatilimizi burada geçirmemiz daha güzel oluyor. Mangalımızı yapıp, suya giriyoruz. Herkes tarafından Van Denizi olarak biliniyor. Buralar daha da fazla yatırımla dünyaya tanıtılabilir." diye konuştu.

Plaja her yıl geldiğini söyleyen Tugay Acar ise "Plajda ailemizle gönül rahatlığıyla vakit geçirebiliyoruz. Plajda her şey mevcut ve inanılmaz güzel. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz daha duyarlı olup kirletmemesi lazım. Kentin tüm sahillerini biliyorum. Burası özelikleri bakımından mavi bayrak almayı hak etmiş. Bunun devam etmesi için herkes üzerine düşeni yapmalı." ifadelerini kullandı.