Son yıllarda altın fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak vatandaşlar altın almakta zorlanır hale geldi. Ancak, son günlerde özellikle çeyrek altın fiyatında yaşanan düşüş vatandaşların kuyumculara akın etmesine neden oldu.

Bahar ayıyla birlikte yaklaşan düğün sezonun da etkisiyle kuyumcularda yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle yatırımlık altın almak isteyen vatandaşlar ziynet eşyalarının aksine işçilik payının olmayışı nedeniyle çeyrek, yarım ve tam altına yöneldi.

DÜĞÜN SEZONUNUN ETKİSİ

Van’da düğün sezonunun yaklaşması da kuyumculardaki yoğunluğu arttıran temel nedenlerden. Bölgede düğünlerin en temel öğelerinden olan altının son zamanlarda cep yakar hale gelmesi, düğünlerde takılan altın miktarının da düşmesine neden oldu. Hal böyle olunca altın artık süs eşyası olmaktan çıkıp neredeyse yalnızca yatırım aracı haline geldi.

Yeğeninin düğünü için altın almaya geldiğini söyleyen Ayşe Kara isimli vatandaş, “Yakında yeğenim evlenecek, eskiden olsa bir bilezik takardık, ancak şimdi yalnızca bir altın alabiliyoruz. Bu altını alabilmek için para biriktirip kuyumcuya öyle geldim.” dedi.