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Van’da üç aylık yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlıyor. İlkokula yeni başlayacak çocuklar için eğitim, 4 Eylül'de adaptasyon sağlanması adına bir hafta erken başlayacak. Bu çerçevede kentte okul ihtiyaçları için kırtasiyelere akın eden veliler, temel ihtiyaçları alarak öğrencilerini eksiksiz bir şekilde okula göndermenin hesabını yapıyor.

Kırtasiye malzemesi alan velilere, öğretmenlerin verdiği listeye uymaları konusunda uyaran kırtasiyeciler ise ucuz ve kalitesiz ürünlerden uzak durulması önerisinde bulundu.

İHA muhabirine konuşan kırtasiye yetkilisi Zafer Yavuzer, sezon hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Bir haftadır hareketliliğin başladığını ifade eden Yavuzer, “Önümüzdeki günlerde sezonun tam hareketlenmesini bekliyoruz. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin ürünlere teması çok daha fazladır. Sağlığa zararlı olmayan ve toksik madde içermeyen ürünleri satışa sunuyoruz. Hem kullanışlı hem kaliteli hem de sağlıklı ürünlere ağırlık veriyoruz” dedi.



Önceden alınması gereken temel kırtasiye malzemelerinin yanı sıra öğretmenlerin öğrencilerden istediği özel malzeme listelerinin de olduğunu hatırlatan Yavuzer, bu tür durumlarda malzeme alırken öğretmenin istediği ürünlere riayet edilmesi gerektiğini kaydetti. iha