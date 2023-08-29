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Wanhaber / Haber Merkezi

Van’ın Gevaş ilçesine 1 milyon 400 bin metreküp su hacmine sahip, sulama göleti yapımına devam ediliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ile birlikte Gevaş ilçesinde yapımı devam eden İkizler Mahallesindeki İkizler sulama göletinde incelemelerde bulundu.

DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna'dan bilgi alan Vali Balcı, Gevaş ilçesinde yapılan sulama göletinin 1 milyon 400 bin metreküp su hacmine sahip olacağını ve yaklaşık 4 bin 700 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını söyledi.