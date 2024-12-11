Dün sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunun 35-40. kilometreleri arasında sisli hava ve buzlanmanın etkisiyle onlarca araç birbirine girerek zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazalarında Bediha Ertuğrul (47) isimli bir kadın hayatını kaybetti. Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan en son belirlemelere göre meydana gelen kazalarda toplam yaralı sayısı ise 83’e çıktı.

53 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 83 kişiden 53’ünün tedavisi tamamlanarak taburcu edilirken bugün itibari ile 30 hastanın ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Hastanede tedavilerine devam edilen hastaların 21’i servislerde kalırken, 9 hastanın yoğun bakımda olduğu belirtildi.