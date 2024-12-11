Yeni görevine başlamak üzere İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Harun Yeşilova, yayımladığı mesajda İpekyolu’nda eğitimin kalitesini ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti.

“EĞİTİM, BİR TOPLUMUN EN TEMEL YAPI TAŞIDIR”

Harun Yeşilova, göreve başladığını duyurarak, “Bugün itibarıyla İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Bu önemli görevi üstlenmek benim için büyük bir onur ve sorumluluk kaynağıdır. Eğitim, bir toplumun en temel yapı taşıdır ve bu bilinçle, İpekyolu ilçemizde eğitimin kalitesini daha ileriye taşımak adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Yeşilova, “Amacımız, tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmak, onların hem akademik hem de ahlaki gelişimlerini destekleyen bir eğitim ortamı sunmaktır. Bunun için öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımızla birlikte, sevgi ve anlayış temelinde bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLARIMIZLA SİZLERİN YANINDA OLMAYA”

Görev süresi boyunca çözüm odaklı yaklaşımlarla eğitimde yenilikçi projeler geliştirmeyi amaçladığını belirten İpekyolu yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, devamında şunları belirtti;

“Bu göreve layık görülmemde desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, Van Valimiz Sayın Ozan Balcı'ya, Personel Genel Müdürümüz Sayın Bülent Çiftci'ye ve Van İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Nurettin Aras'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerinin eğitim camiamıza olan katkı ve destekleri, bu yeni görevde bize güç vermektedir. Görev sürem boyunca; şeffaflık, iletişim ve çözüm odaklı yaklaşımlarımızla sizlerin yanında olmaya, eğitimde yenilikçi projeler ve sürdürülebilir gelişim hedefleriyle geleceğin güçlü bireylerini yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğim. Bu vesileyle, İpekyolu ilçemizin eğitimine bugüne kadar emek vermiş tüm değerli yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü bir İpekyolu eğitim ailesi oluşturacağımıza inancım tamdır.”