Van – Erciş kara yolu istikametinde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazaları X (Twitter) sosyal medya platformunda da günün en çok konuşulan ve paylaşılan konuları arasında yer aldı.

Gizli buzlanma ve görüş açısını daraltan yoğun sisle beraber Van-Erciş kara yolunun 35-40. kilometreleri arasında meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında yapılan son değerlendirmelere göre 51 vatandaşımız yaralanırken, 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Kaza görüntülerinin hızla yayılmasının ardından sosyal medya ağı X platformunda, Türkiye’deki kullanıcılarının #Erciş etiketi ile en çok konuştuğu konular arasında Van’daki kaza da yer aldı.

Bu arada birçok kişi de, Van’da meydana gelen kaza sonrası sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk