Van – Erciş kara yolu istikametinde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazaları X (Twitter) sosyal medya platformunda da günün en çok konuşulan ve paylaşılan konuları arasında yer aldı.

Gizli buzlanma ve görüş açısını daraltan yoğun sisle beraber Van-Erciş kara yolunun 35-40. kilometreleri arasında meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında yapılan son değerlendirmelere göre 51 vatandaşımız yaralanırken, 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Kaza görüntülerinin hızla yayılmasının ardından sosyal medya ağı X platformunda, Türkiye’deki kullanıcılarının #Erciş etiketi ile en çok konuştuğu konular arasında Van’daki kaza da yer aldı.

Bu arada birçok kişi de, Van’da meydana gelen kaza sonrası sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerinde bulundu.