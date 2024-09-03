Türkiye, para karşılığı cinsel ilişki yaşadıkları iddia edilen kadın astsubay ile imamı konuşuyor.

Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül K., boşandıktan sonra Bitlis'te yaşayan İmam İkram S. ile bir ilişkiye başladı.

İlişkilerinin ilerleyen aşamalarında, iddialara göre İmam S., astsubay Gül K. ile cinsel birliktelik talebinde bulundu.

Aktarılanlara göre, kadın astsubay bu ilişki karşılığında imamdan para talep etti ve İmam S.'nin de bu teklifi kabul ettiği iddia edildi.

Cinsel birlikteliğin ardından İmam S.'nin, kadın astsubaya ödeme yapmadığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Paranın ödenmemesi üzerine öfkelenen kadının, emrindeki jandarma uzman çavuşlara İmam S.'yi gasbettirip dövdürmek amacıyla bir plan yaptığı öne sürüldü.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre, imamın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Gül K. ile birlikte iki jandarma personelinin gözaltına alındığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

iddiaların odağındaki İmam İkram S. ise şunları söyledi:

Bütün kamera kayıtları, ses kayıtları mevcut. Şanlı ordumuzun içine sızmış; alçak, şantaj çeteleri benim başıma tabanca dayadı. Çoluk çocuğuma kavuştuğum için şu an hamdediyorum..

"SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK"

Sosyal medyadan tanıştık. Van merkezde buluştuk. Arabama bindi. ‘Burada çok tanıdığım var. Beni görmesinler’ dedi. Van çıkışa geldiğimizde ise bana ‘durur musun?’ dedi. Ben orada durdum. Etrafımı sardılar. Ben böyle bir şey yaşanacağını aklımın ucundan geçirmezdim.

"BÖYLE BİR ÇETEYİ AÇIĞA ÇIKARDIĞIM İÇİN KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Bunlar beni tehdit ediyordu. ‘Para vermezsen seni rezil ederiz. Sen imamsın vs.’ diyorlardı. Olay günü ise öldüresiye dövüldüm. Vücudumdaki tekme ayakkabı izlerini görseniz ölmediğime şaşırırsınız. Böyle bir çeteyi ben açığa çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Cinsel ilişki olmadı. Zaten DNA örnekleri verdim.

İMAMDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Olay sonrasında imamın sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İmamın avukatı, yaşanan olay ve sonrasında sosyal medya ve basındaki haberlere yönelik şu açıklamayı paylaştı:

Bazı basın - yayın organları ile sosyal paylaşım sitelerinde, müvekkilimin adının haksız şekilde geçmiş olduğu adli bir olay hakkında gerçekliğe tamamen aykırı, iftira ve hakaretten müteşekkil bir takım yazılar ve haberler paylaşılmıştır.

Müvekkilimin kadın bir Jandarma personeli ile cinsel ilişkide bulunduğuna ve onu darp ettiğine dair son derece çirkin iftira ve hakaret içerikli bu haber ve paylaşımlar nedeniyle gerekli tüm hukuki ve cezai süreçler ivedilikle işletilmeye başlatılmıştır.

Kahraman Jandarma teşkilatımızın şanlı üniformasını asla giymemesi gereken biri kadın olmak üzere üçü aktif görevde personel ve bir sivil şahıs olmak üzere şimdilik tespit edilebildiği kadarı ile en az dört kişilik bir çete, müvekkilimi dolandırmak maksadı ile hareket etmiş ve bu hukuka aykırı eylemlerini gerçekleştirmişlerdir.

OLAYIN ASLI

Bu dört kişilik çeteden önce kadın şahıs sahte sosyal medya hesaplarından müvekkilimle iletişime geçmiştir. Resmi personel olan diğer iki çete üyesinden birinin bu kadının kocasıymış gibi, diğerinin ise kadının samimi arkadaşıymış gibi davranmıştır. Sonrasında ise bu çete içerisinde yer alan sivil şahıs da dahil olmak üzere erkek olan diğer üç kişi PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında da açıkça görüleceği üzere müvekkilimi yakın takip etmiş ve uygun yerde aracın önünü keserek önce darp edip, sonra darp ve kafasına silah dayamak suretiyle zorla pasaport süresi biten İranlı bir şahsa ait hesap numarasına müvekkilin banka hesabında bulunan paranın tamamını transfer ettirmişlerdir. Hesap sahibi İranlı şahsın ise yine bu çete tarafından "Seni sınır dışı ederiz" şeklinde tehdit edilmesiyle, bu şahsın hesabına gelen parayı çetenin kendi uhdelerine geçirmişlerdir. Müvekkilimin ise feci şekilde darp edilerek vuku bulan organize bir çete eylemidir. Ayrıca müvekkilimi olay yerinde darp eden çete üyesi şahıslardan olan ve göz altına alınan sivil kişinin, bölücü terör örgütü PKK yöneticiliğinden hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü PKK yöneticiliğinden hükümlü olan bu şahıs ile halihazırda tutuklu bulunan ve müvekkili darp edip, dolandıran kadın askeri personelin çete üyesi şahıs ile sevgili olduğunu beyan etmiştir.

"BAŞKALARININ DA CANLARINI YAKMIŞ OLABİLİRLER"

Dolandırıcılık mağduru müvekkilim olmasına rağmen, müvekkilimin hiç gerçekleştirmediği ve yapmadığı davranış ve eylemlerle itham edilerek itibar suikastine tevessül edilmesi, dezenformasyon içerikli yazılar ve paylaşımlar yapılması, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, bir art niyet taşıdığından hukuki ve cezai takibata neden olması kaçınılmazdır.

Bu tür asılsız paylaşımlar, müvekkilin şahsına olduğu kadar Jandarma Genel Komutanlığının kurumsal kimliğine ve kurum kültürüne de zarar vermektedir. Güvenlik güçlerinin aleyhinde vuku bulabilecek herhangi bir gelişmeyi, akbaba gibi ellerini ovuşturur şekilde bekleyen bölücü güruhların sofrasına meze veya malzeme verilmemesi, yurdun dört bir yanında aktif görev yapmakta olan kahraman Jandarma personelinin ve ailelerinin moral ve motivasyonunun da olumsuz etkilenmemesi bakımından önem arz edecektir.

Öte yandan müvekkil, bu çetenin yalnızca son kurbanı ve mağduru olmakla, çete üyeleri aynı şekilde başka birçok kişinin daha canını aynı yöntemle yakmış olmaları da kuvvetli muhtemeldir, bununla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülmektedir. Bu çete üyesi şahısların ve arkasındaki kişi ya da örgütlerin, hukuka aykırı eylemleriyle ülke sathında sansasyonel etki yaratmaya matuf olarak, kurbanlarının meslek seçimi konusunda hassas davrandıklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

"İFTİRALARA KARŞI YASAL HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

Yurt içinde Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere ilgili ve görevli tüm güvenlik güçlerimizle, yurt dışında ise Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonları sonucu yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütünün siyasi ve sivil görünümlü uzantılarının, bu sefer anılan bölgelerde sistematik ve sinsice girişmiş oldukları beşinci kol faaliyetlerinin, son derece ucuz ve neticesi ancak beyhude olabilecek bir bühtandan ileri gitmeyecek yeni bir örneğine şahit olduğumuz bugünlerde; bu iftira ve hakaretlerin arkasında duranı, bu hakaret ve iftiralara kalkan ve destek olanı, görüneni ve görünmeyeni tespit edecek, sorumluluğu bulunan tüm şahıslar hakkında gerekli hukuki ve cezai takibatın yapılmasında üzerimize düşen görevi eksiksiz şekilde yerine getireceğiz. Bu nedenle adli soruşturmanın hassasiyetle devam ettiğini belirtir, gerek sosyal medyada gerekse basın organlarında müvekkilimin aleyhine iftira mahiyetinde paylaşım ve yorum yapan ilgili kişiler hakkında bütün yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.